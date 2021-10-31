Fenerbahçe: "Oyuncumuz Altay Bayındır, maçta yaşadığı talihsiz sakatlık sonrası Fulya Acıbadem Hastanesi’nde başarılı bir operasyon geçirmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

Fenerbahçe: "Oyuncumuz Altay Bayındır, maçta yaşadığı talihsiz sakatlık sonrası Fulya Acıbadem Hastanesi’nde başarılı bir operasyon geçirmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

Fenerbahçe: "Oyuncumuz Altay Bayındır, maçta yaşadığı talihsiz sakatlık sonrası Fulya Acıbadem Hastanesi’nde başarılı bir operasyon geçirmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."
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Fenerbahçe: "Oyuncumuz Altay Bayındır, maçta yaşadığı talihsiz sakatlık sonrası Fulya Acıbadem Hastanesi’nde başarılı bir operasyon geçirmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

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