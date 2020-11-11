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Fenerbahçe: "Samatta’nın milli maçta sakatlandığına yönelik haberler gerçeği yansıtmıyor"

FENERBAHÇE, TANZANYALI FUTBOLCUSU MBWANA SAMATTA'NIN MİLLİ MAÇTA SAKATLANDIĞINA YÖNELİK HABERLERİN GERÇEĞİ YANSITMADIĞINI, KONYASPOR MAÇINDA HAFİF BİR SAKATLIK YAŞADIĞINDAN DOLAYI MİLLİ TAKIMDAN AFFINI İSTEDİĞİNİ AÇIKLADI.

Fenerbahçe: "Samatta’nın milli maçta sakatlandığına yönelik haberler gerçeği yansıtmıyor"

Fenerbahçe, Tanzanyalı futbolcusu Mbwana Samatta’nın milli maçta sakatlandığına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını, Konyaspor maçında hafif bir sakatlık yaşadığından dolayı milli takımdan affını istediğini açıkladı.

Sarı-lacivertlilerden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Samatta’nın milli maçta sakatlandığına yönelik haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Samatta son oynadığımız Konyaspor maçında hafif bir sakatlık yaşamış ve milli takımdan affını istemiştir. Ancak Tanzanya Milli Takımı ülkemizde kamp yaptığından dolayı milli takım antrenörü tarafından kampa çağrılmış ancak orada yapılan görüşme sonrası Türkiye’de kalması uygun görülmüştür. Oyuncumuz bugünden itibaren Samandıra Can Bartu Tesislerinde çalışmalarına devam edecektir" denildi.
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