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Fenerbahçe şampiyonluk yolunda yara aldı

Süper Lig’in 38. haftasında Alanyaspor evinde Fenerbahçe ile karşılaştı. Müsabaka golsüz eşitlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe şampiyonluk yolunda yara aldı
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Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan, Abdullah Bora Özkara

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Berkan (Efkan dk. 71), Siopis, Salih (Umut dk. 88 ?), Davidson (Tayfur dk. 87 ?), Efecan (Kadzior dk. 80 ?), Mustafa (Bareiro dk. 80 ?)
Yedekler: Serkan, Fatih, Alpay, Ceyhun, Hasan Hüseyin

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Fenerbahçe: Harun, Gökhan ?, Serdar, Attila Szalai, Caner (Novak dk. 90+3 ?), Sosa, Mert Hakan (Gustavo dk. 46), Ozan, Mesut Özil ? (Osayi-Samuel dk. 64), Pelkas (Sinan dk. 80 ?), Valencia (Tisserand dk. 90+3 ?)
Yedekler: Osman, Ferdi, Cisse, Thiam, Samatta
Teknik Sorumlu: Emre Belözoğlu

Kırmızı kart: Gökhan Gönül (dk. 43) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Tzavellas, Berkan, Efkan (Alanyaspor)

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