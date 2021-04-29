Fenerbahçe şampiyonluk yolunda yara aldı

Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan, Abdullah Bora Özkara
Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Berkan (Efkan dk. 71), Siopis, Salih (Umut dk. 88 ?), Davidson (Tayfur dk. 87 ?), Efecan (Kadzior dk. 80 ?), Mustafa (Bareiro dk. 80 ?)
Yedekler: Serkan, Fatih, Alpay, Ceyhun, Hasan Hüseyin
Fenerbahçe: Harun, Gökhan ?, Serdar, Attila Szalai, Caner (Novak dk. 90+3 ?), Sosa, Mert Hakan (Gustavo dk. 46), Ozan, Mesut Özil ? (Osayi-Samuel dk. 64), Pelkas (Sinan dk. 80 ?), Valencia (Tisserand dk. 90+3 ?)
Yedekler: Osman, Ferdi, Cisse, Thiam, Samatta
Teknik Sorumlu: Emre Belözoğlu
Kırmızı kart: Gökhan Gönül (dk. 43) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Tzavellas, Berkan, Efkan (Alanyaspor)