Fenerbahçe: "Şirketimiz finansal borçlarının yeniden yapılandırılması çerçevesinde 61,9 milyon ABD Doları tutarındaki kredimiz 7,43 ortalama kur ile Türk Lirası’na çevrilmiş olup döviz cinsinden finansal borçlarımız 2,9 milyon ABD Doları’na gerilemiş
Fenerbahçe: "Şirketimiz finansal borçlarının yeniden yapılandırılması çerçevesinde 61,9 milyon ABD Doları tutarındaki kredimiz 7,43 ortalama kur ile Türk Lirası’na çevrilmiş olup döviz cinsinden finansal borçlarımız 2,9 milyon ABD Doları’na gerilemiştir."
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