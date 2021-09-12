Fenerbahçe, Sivasspor karşısında kayıp!

Süper Lig’in 4. haftasında Sivasspor’u konuk eden Fenerbahçe, sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı. Sarı-lacivertliler iç sahadaki son puan kaybını geçtiğimiz sezon 41. haftada yine Sivasspor’a karşı yaşamıştı.
Son galibiyeti 2019 yılında
Sivasspor karşısında son galibiyetini 15 Mart 2019 yılında sahasında 2-1 kazanarak elde eden Fenerbahçe, 2019-2020 sezonunda oynadığı 2 maçta da rakibine mağlup olurken, geçtiğimiz sezon deplasmandan 1-1’lik beraberlikle dönüp, iç sahadaki karşılaşmayı ise 2-1 kaybetmişti. Ligde oynadığı 3 maçta Konyaspor ve Trabzonspor’a mağlup olup, Göztepe ile berabere kalan Sivasspor, Fenerbahçe ile berabere kalarak bu sezonki 2. puanını elde etti.