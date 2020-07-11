Fenerbahçe, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Ligin 32. haftasında yarın sahasında Sivasspor’u ağırlayacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.
Bu antrenmanla Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, Can Bartu Tesisleri’nde kampa girdi.
LİGİN 32. HAFTASINDA YARIN SAHASINDA SİVASSPOR'U AĞIRLAYACAK OLAN FENERBAHÇE, BU MAÇIN HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI.
Ligin 32. haftasında yarın sahasında Sivasspor’u ağırlayacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.
Bu antrenmanla Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, Can Bartu Tesisleri’nde kampa girdi.