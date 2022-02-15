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Fenerbahçe - Slavia Prag maçını Maurizio Mariani yönetecek

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Fenerbahçe’nin UEFA Konferans Ligi Play-off Turu’nda 17 Şubat Perşembe akşamı Çekya temsilcisi Slavia Prag’ı ağırlayacağı ilk maçı, İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetecek.

Fenerbahçe - Slavia Prag maçını Maurizio Mariani yönetecek
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Fenerbahçe’nin UEFA Konferans Ligi Play-off Turu’nda 17 Şubat Perşembe akşamı Çekya temsilcisi Slavia Prag’ı ağırlayacağı ilk maçı, İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetecek.

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Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi Play-off Turu’nda 17 Şubat Perşembe akşamı Slavia Prag’ı konuk edecek. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde saat 20.45’te başlayacak müsabakada İtalyan hakem Maurizio Mariani düdük çalacak. Mariani’nin yardımcılıklarını Daniele Bindoni ile Alberto Tegoni yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Matteo Marchetti olacak.

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