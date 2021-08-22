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Fenerbahçe, son dakikalarda kazandı

Fenerbahçe, Süper Lig’in 2. haftasında Antalyaspor’u Miha Zajc ve Enner Valencia’nın golleriyle 2-0 mağlup etti.

Fenerbahçe, son dakikalarda kazandı
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Fenerbahçe, Süper Lig’in 2. haftasında Antalyaspor’u Miha Zajc ve Enner Valencia’nın golleriyle 2-0 mağlup etti.

Süper Lig’in 2. haftasında Fenerbahçe, Antalyaspor’u Miha Zajc ve Enner Valencia’nın golleriyle 2-0 mağlup etti. Müsabakanın 89. dakikasında 16 yaşındaki futbolcu Arda Güler’in pasını ceza sahası önünde alan Miha Zajc takımını 1-0 öne geçirirken, 90+2. dakikada ise savunma arkasına atılan topta kaleciyle karşı karşıya kalan Mesut Özil, topu Valencia’ya aktarırken Ekvadorlu futbolcu topu boş kaleye göndererek takımının ikinci golünü kaydetti. Müsabakanın sonunda sarı-lacivertli taraftarlar futbolcuları tribünlere çağırdı.

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