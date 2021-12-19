banner4556

Fenerbahçe stada hareket etti

banner4336

Fenerbahçe, kamp yaptığı Samandıra’daki Can Bartu Tesisleri’nden ayrılarak Beşiktaş derbisinin oynanacağı Ülker Stadyumu’na doğru hareket etti.

Fenerbahçe stada hareket etti
banner3909

Fenerbahçe, kamp yaptığı Samandıra’daki Can Bartu Tesisleri’nden ayrılarak Beşiktaş derbisinin oynanacağı Ülker Stadyumu’na doğru hareket etti.

banner4575

Süper Lig’in 17. haftasında zorlu rakibi Beşiktaş ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, kamp yaptığı Samandıra Can Bartu Spor Tesisleri’nden 17.00 sıralarında çıkış yaptı. Takımlarını desteklemek için saatler öncesinden tesislerin önüne gelen taraftarlar, futbolcuları taşıyan otobüsü tezahüratlarla uğurladı. Sarı-lacivertli kafileyi taşıyan otobüs tesislerden çıkmakta zorlandı. Taraftarlar takım otobüsünün önüne geçerek uzun süre meşale yaktı. Fenerbahçe kafilesi polis ekiplerinin yolu açmasıyla hareket edebildi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Galatasaray, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına...
Galatasaray, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına...
  1. SPOR

banner4558

banner3841

banner4390

banner4349