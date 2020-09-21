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Fenerbahçe taraftarından pankartlı destek

FENERBAHÇELİ TARAFTARLAR, A.HATAYSPOR MAÇI ÖNCESİNDE TRİBÜNLERE TAKIMLARINA DESTEK OLMAK İÇİN PANKARTLAR YERLEŞTİRDİ.

Fenerbahçe taraftarından pankartlı destek

Fenerbahçeli taraftarlar, A. Hatayspor maçı öncesinde tribünlere takımlarına destek olmak için pankartlar yerleştirdi.

Süper Lig’in 2. haftasında evinde A.Hatayspor’u ağırlayan Fenerbahçe’ye sarı-lacivertli taraftarlardan pankartlı destek geldi. Okul açık tribününe Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Teknik Direktör Erol Bulut, Teknik heyetten Volkan Demirel, Emre Belözoğlu ve futbolcuların çizimlerinin yer aldığı pankart yerleştirildi. Pankartta ‘Milyonlarca Yürek, Şampiyonluk Tek Hedef!’ ifadelerini yer alırken bir diğer pankartta ise Erol Bulut’un fotoğrafı ile beraber ‘Seninle Koşacağız Mutlu Yarınlara’ ifadeleri yer aldı.

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Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - A. Hatayspor: 0 (Maç...
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