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Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

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Fenerbahçe, Süper Lig’de Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı
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Fenerbahçe, Süper Lig’de Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında yarın Trabzonspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Isınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan oyuncular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Fenerbahçe, bu antrenmanla Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girdi.

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