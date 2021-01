Fenerbahçe, Medipol Başakşehir’den kadrosuna kattığı 25 yaşındaki orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci’nin transferini bir kahve videosuyla duyurdu.Fenerbahçe Kulübü, Medipol Başakşehir’den milli futbolcu İrfan Can Kahveci’yi kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı-lacivertli kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda "Ailemize hoş geldin İrfan Can Kahveci" denilirken, videoda ise Türk kahvesi görüntüleri dikkat çekti.