Fenerbahçe, üst üste 12 deplasman maçında da gol yedi

Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig’de oynadığı son 12 deplasman maçında da kalesinde gol gördü.

Spor Toto Süper Lig’de deplasmanda Kasımpaşa’yı 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, hanesine 3 puanı yazdırırken, üst üste 12. deplasman maçında da kalesinde gol gördü. Sarı-lacivertliler, son olarak 6 ay önce Süper Lig’de deplasmanda Altay müsabakasında kalesinde gol görmemiş ve sahadan 2-0’lık skorla ayrılmıştı. Sarı-lacivertliler, bu müsabakanın ardından deplasmanda oynanan 12 maçın hepsinde kalesinde 18 defa gole engel olamadı.