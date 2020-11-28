Fenerbahçe ve Beşiktaş, 352. randevuda

Süper Lig’in 10. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş’ı konuk edecek. İki ezeli rakip bugüne kadar toplamda 351 maçta karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmalarda Fenerbahçe 133, Beşiktaş ise 125 galibiyet aldı. 93 mücadele beraberlikle sonuçlandı.

Süper Lig’de yarın haftanın maçında Fenerbahçe, Ülker Stadyumu’nda Beşiktaş’ı konuk edecek. Zorlu karşılaşma öncesinde iki takımda da eksikler dikkat çekiyor. Fenerbahçe’de kaleci Harun, Tolga Ciğerci, Samatta, Nazım Sangare, Sinan Gümüş ve Enner Valencia forma giyemeyecek olan isimler. Beşiktaş’ta da Vida, Gökhan Töre, Ajdin Hasic’in yanı sıra cezalı olan Dorukhan Toköz ve Ersin Destanoğlu takımını yalnız bırakacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Gökhan Gönül, dün yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştı ve derbide forma giyebilecek. Beşiktaş’ta da Başakşehir karşısında sakatlığı nedeniyle oynamayan Rosier iyileşti. Sergen Yalçın’ın sağ bekte bu futbolcuya şans vermesi bekleniyor.

Fenerbahçe üstün

İki ekip bugüne kadar tarihlerinde 351 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Fenerbahçe 133 galibiyet elde ederken, 125 maçı da Beşiktaş kazandı. 93 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe’nin attığı 485 gole Beşiktaş 443 golle cevap verdi. İki ezeli rakip lig maçlarında ise 128 kez mücadele etti. Bu karşılaşmalarda Fenerbahçe’nin 47, Beşiktaş’ın 40 galibiyeti bulunuyor. 41 karşılaşma da berabere bitti. Ligdeki karşılaşmalarda Fenerbahçe 144 gol atarken, Beşiktaş ise 143 kez fileleri havalandırdı. Ezeli rakiplerin son mücadelesinde, Beşiktaş rakibini 2-0 mağlup etmişti. Bu mücadelede siyah-beyazlıların ikinci golünde asisti Caner Erkin yaparken, golü de Gökhan Gönül atmıştı. İki futbolcu yarın, Beşiktaş karşısında Fenerbahçe formasıyla mücadele edecek. Yarın saat 19.00’da Ülker Stadyumu’nda oynanacak olan karşılaşmaya Fenerbahçe’nin Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Caner Erkin, Luiz Gustavo, Jose Sosa, Ozan Tufan, Dimitris Pelkas, Diego Perotti, Papiss Cisse 11’iyle çıkması bekleniyor. Beşiktaş’ın muhtemel 11’i ise şu şekilde: Utku, Rosier, Necip, Wellinton, Rıdvan (N’Sakala), Josef de Souza, Ghezzal, Atiba, Mensah, Larin, Aboubakar. Tugay Kaan Numanoğlu’nun yöneteceği derbide, Numanoğlu’nun yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ve Süleyman Özay yapacak.

Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2020, 12:14