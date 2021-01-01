Fenerbahçe ve Beşiktaş’tan Omar Elabdellaoui’ye geçmiş olsun mesajı

Evinde yeni yıl kutlama sırasında yaralanan Galatasaray’ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui için Fenerbahçe ve Beşiktaş geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Fenerbahçe Omar Elabdellaoui için yayımladığı geçmiş olsun mesajında, "Galatasaray Spor Kulübü’nün futbolcusu Omar Elabdellauoi’ye acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş da, "Galatasaray Spor Kulübü futbolcusu Omar Elabdellaoui’ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" paylaşımında bulundu.