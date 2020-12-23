Fenerbahçe ve Galatasaray’dan dikkat çeken paylaşımlar!

Fenerbahçe’nin, 4-1’lik Başakşehir galibiyetinin ardından Galatasaray sosyal medya hesabından, "Futbolda kapkara gece!" paylaşımı yapıldı. Sarı-lacivertli kulüp de bu paylaşıma, "Kendi ışıklarınızı yakarsanız aydınlanır!" yanıtını verdi.
Fenerbahçe sosyal medya hesabı ise bu paylaşıma, "O karanlık; şampiyonluk posterlerinde saklamak zorunda kaldığınız yüzlerde, yıllarca futbolu tahakküm altına aldığınız derin ilişkilerinizde gizli! Kendi ışıklarınızı yakarsanız aydınlanır!" yanıtını verdi. Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2020, 23:59