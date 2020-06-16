Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ikinci maçında Fenerbahçe, Trabzonspor’u konuk ediyor. Mücadele öncesi iki takım da Kadıköy’e geldi. İlk olarak geniş güvenlik önlemleri altında sarı-lacivertli stadyuma ulaşırken, 10 dakika sonra ise Trabzonspor kafilesi giriş yaptı. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili futbolcuları tek tek selamlayarak soyunma odasına uğurladı.
Fenerbahçe ve Trabzonspor Kadıköy’e geldi
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA KARŞI KARŞIYA GELECEK OLAN FENERBAHÇE VE TRABZONSPOR, MAÇIN OYNANACAĞI ÜLKER STADYUMU'NA GİRİŞ YAPTI.
YORUM EKLE