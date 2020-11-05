Fenerbahçe Yelken’den TEOS Yat ve Yelken Kulübü’ne destek

Fenerbahçe Yelken Şubesi, yaptığı açıklamayla İzmir depreminde büyük zarar gören ve tüm malzemelerini kaybeden Teos Yat ve Yelken Kulübü’ne destek mesajı yayımladı.

Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubesi, depremde büyük zarar gören Teos Yat ve Yelken Kulübü için bir açıklama yayımladı. Şubeden yapılan açıklamada, “Güzel şehrimiz İzmir’de yelkeni çocuklarla, gençlerle buluşturan, Türk yelkenciliğine hizmet eden Teos Yat ve Yelken Kulübü’nün depremde gördüğü zarar için geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; yanlarında olduğumuzu paylaşmak istiyoruz” ifadelerine yer verildi.

“TEOS için hazırız”

Fenerbahçe Doğuş Yelken Sorumlusu Selma Altay Rodopman da konuyla ilgili olarak, “Pek çok çocuğu ve genci yelkene kazandıran, İzmir’in yelkenci gençlerine ve Türk yelkenciliğine hizmet eden TEOS’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu yaraları ancak ve ancak hep birlikte harekete geçersek sarabiliriz. Yelkencilik dünyasının bir araya gelmesi, adımlar atması gerekiyor. Biz bu konuda hazırız" dedi.