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Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

SÜPER LİG'İN 29. HAFTASINDA EVİNDE YENİ MALATYASPOR İLE KARŞILAŞACAK OLAN FENERBAHÇE, BU MAÇIN HAZIRLIKLARINI SABAH SAATLERİNDE YAPTIĞI ANTRENMANLA SÜRDÜRDÜ.

Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig’in 29. haftasında evinde Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, 27 Haziran Cumartesi günü Ülker Stadyumu’nda Yeni Malatyaspor ile oynayacağı Süper Lig 29. hafta maçının hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenmanın ilk bölümünde salonda kuvvet çalışması gerçekleştiren futbolcular, ardından sahaya geçti. Sahada ısınma hareketleriyle devam eden antrenmanda oyuncular pas çalışması yaptı. İdman, 3 grup halinde gerçekleştirilen dar alanda çift kale maçlarla sona erdi.

Fenerbahçe hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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