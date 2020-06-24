Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig’in 29. haftasında evinde Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Fenerbahçe hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
SÜPER LİG'İN 29. HAFTASINDA EVİNDE YENİ MALATYASPOR İLE KARŞILAŞACAK OLAN FENERBAHÇE, BU MAÇIN HAZIRLIKLARINI SABAH SAATLERİNDE YAPTIĞI ANTRENMANLA SÜRDÜRDÜ.
Süper Lig’in 29. haftasında evinde Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Fenerbahçe hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.