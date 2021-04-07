Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Süper Lig’in 33. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
banner3909

Fenerbahçe, Süper Lig’in 33. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Emre Belözoğlu yönetimindeki antrenman saat 12.00’de başladı. Isınma ve çabukluk çalışmalarıyla başlayan idmanda 3 gruba ayrılan futbolcular 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Çift kale maçla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, bugün Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkacak özel uçakla Malatya’ya hareket edecek.
YORUM EKLE
Gönder

banner4056

banner3944

banner3883

banner3974

banner3552

banner3197

banner3841