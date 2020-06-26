Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak Can Bartu Tesisleri’nde kampa girdi.
Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak Can Bartu Tesisleri’nde kampa girdi.
FENERBAHÇE, YENİ MALATYASPOR İLE OYNAYACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINI TAMAMLAYARAK CAN BARTU TESİSLERİ'NDE KAMPA GİRDİ.
Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak Can Bartu Tesisleri’nde kampa girdi.
Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak Can Bartu Tesisleri’nde kampa girdi.