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Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

FENERBAHÇE, YENİ MALATYASPOR İLE OYNAYACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINI TAMAMLAYARAK CAN BARTU TESİSLERİ'NDE KAMPA GİRDİ.

Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak Can Bartu Tesisleri’nde kampa girdi.

Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Isınma, koordinasyon ve çabukluk hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan futbolcular 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak Can Bartu Tesisleri’nde kampa girdi.

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