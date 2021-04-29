Fenerbahçe yoğun fikstürde az dinlendi

Fenerbahçe, Süper Lig’de takım sayısının 21’e yükselmesinin ardından sıkışık fikstürde az dinlenirken, deplasman yolculukları sebebiyle az antrenman yaptı.

Süper Lig’de geçtiğimiz sezon pandemi dolayısıyla küme düşme durumu kaldırılmasının ardından 2020-2021 sezonu 21 takımla oynanıyor. 21 takımla oynanan Süper Lig’de birçok takım sıkışık fikstürden dolayı sakatlık, dinlenmeme gibi sorunlar yaşarken, Fenerbahçe de bu yoğun fikstürden bir çok problem yaşadı. 4 Ocak Pazartesi günü Kasımpaşa ile deplasmanda oynayan sarı-lacivertliler, 72 saat sonra 7 Ocak Perşembe günü Alanyaspor karşısında sahaya çıktı. Bu maça sadece 1 rejenerasyon antrenmanı ve 1 taktik çalışma ile Alanyaspor maçına çıkan Fenerbahçe, bu maçtan yine 72 saat sonra Erzurum deplasmanı için yola çıktı. 11 Ocak’ta Erzurum ile deplasmanda karşı karşıya geldikten yine 72 saat sonra sarı-lacivertli ekip, 14 Ocak’ta kupada Kasımpaşa maçını oynadı. Bu müsabakanın ardından Fenerbahçe, 3 gün sonra 18 Ocak Pazartesi günü Kadıköy’de MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. 20 Ocak’ta maçtan 45 saat sonra Sivas deplasmanı için yola çıkan sarı-lacivertliler, 72 saat sonra -11 derecede Sivas ile karşılaştı. Sivas deplasmanından 72 saat sonra 25 Ocak’ta Kadıköy’de Kayserispor maçına çıkan Fenerbahçe, bu dönem sonrası ilk kez 5 günlük bir ara yaşadı ve 30 Ocak’ta sahasında Çaykur Rizespor müsabakasına çıktı. Rizespor maçından 42 saat sonra Hatay deplasmanı için yola çıkan sarı-lacivertliler, 69 saat sonra Hatayspor maçında sahada yer aldı. Hatay deplasmanı dönüşü ardından 4 gün sonra Galatasaray ile 6 Şubat’ta derbi mücadelesine çıkan Fenerbahçe, bu maçtan 74 saat sonra 9 Şubat’ta Türkiye Kupası’nda Başakşehir ile oynadı. Sarı-lacivertli ekip, Başakşehir ile oynanan kupa mücadelesinin ardından 4 gün sonra 13 Şubat’ta Karagümrük ile oynadı.

Sarı-lacivertliler, yoğun oynadığı bu dönemlerde az dinlenirken, deplasman yolculukları sebebiyle yenilen ve taktik antrenmanlarında sıkışık fikstürden dolayı sıkıntı yaşadı.