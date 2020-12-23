Fenerbahçe’de 2 gol savunmadan

Fenerbahçe’nin Başakşehir’i 4-1 mağlup ettiği müsabakada sarı-lacivertlilerin 2 golü savunma oyuncularından geldi.

Fenerbahçe’de 2 gol savunmadan

Fenerbahçe’nin Başakşehir’i 4-1 mağlup ettiği müsabakada sarı-lacivertlilerin 2 golü savunma oyuncularından geldi.

Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe, Medipol Başakşehir’i 4-1 mağlup ederken sarı-lacivertlilerin attığı 2 gol savunma oyuncularından geldi. Fenerbahçe’de ilk golü 45+2. dakikada Caner’in ortasında ceza sahası içinde Nazım Sangare kaydederken, maçın 60. dakikasında ise kullanılan köşe vuruşu sonrası ceza sahası içinde topla buluşan Tisserand yaptığı düzgün vuruşla takımını 2-1 öne geçiren golü attı. 84. dakikada Caner’in pasında Gustavo topu ağlarla buluştururken, 89. dakikada ceza sahası dışından yaptığı vuruşla Mert Hakan Yandaş skoru belirleyen golü kaydetti.
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