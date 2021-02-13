Fenerbahçe’de 6 eksik

Fenerbahçe, Karagümrük mücadelesine 6 eksikle çıkarken, bir süredir sakatlığı bulunan Tisserand bu maçın kadrosunda yer aldı.
Tisserand yedekler arasındaFenerbahçe’nin Demokratik Kongolu futbolcusu Marcel Tisserand, Karagümrük maçında yedekler arasında yer aldı. Süper Lig’in 20’nci haftasında Sivasspor ile oynanan maçta sakatlık yaşayan ve MR sonucunda adalesinde yırtık tespit edilen Tisserand, Karagümrük maçında yedek soyundu. Sakatlığı sona eren ve hafta içi yapılan idmanlarda yer alan Tisserand, Karagümrük maçı kadrosunda yer aldı.