Fenerbahçe’de 6 eksik

Fenerbahçe, Karagümrük mücadelesine 6 eksikle çıkarken, bir süredir sakatlığı bulunan Tisserand bu maçın kadrosunda yer aldı.

Süper Lig’de oynanacak olan Karagümrük-Fenerbahçe maçına sarı-lacivertliler 6 oyuncusundan yoksun çıktı. Fenerbahçe’de sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, Pelkas, Novak ve Gustavo ile ameliyat edilen Diego Perotti’nin yanı sıra kart cezası bulunan Lemos karşılaşmada görev alamadı.

Tisserand yedekler arasında

Fenerbahçe’nin Demokratik Kongolu futbolcusu Marcel Tisserand, Karagümrük maçında yedekler arasında yer aldı. Süper Lig’in 20’nci haftasında Sivasspor ile oynanan maçta sakatlık yaşayan ve MR sonucunda adalesinde yırtık tespit edilen Tisserand, Karagümrük maçında yedek soyundu. Sakatlığı sona eren ve hafta içi yapılan idmanlarda yer alan Tisserand, Karagümrük maçı kadrosunda yer aldı.