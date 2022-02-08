Fenerbahçe’de 6 eksik

Fenerbahçe, Kayserispor karşısında 6 futbolcusundan yararlanamadı.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda karşılaştığı Kayserispor mücadelesine 6 futbolcusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertlilerde Altay Bayındır, Filip Novak, Luiz Gustavo, İrfan Can Kahveci, Miha Zajc ve Mesut Özil, kadroda yer almadı. Teknik Direktör İsmail Kartal, ligde son oynadıkları Medipol Başakşehir maçına göre ilk 11’inde 3 değişikliğe gitti. Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı’nda oynanan karşılaşmada Medipol Başakşehir maçında ilk 11’e sürdüğü Jose Sosa ve Dimitris Pelkas’ı yedek soyundururken, bu isimlerin yanı sıra sakatlığı bulunan İrfan Can Kahveci’yi de oynatamadı.

Kartal, Sosa’nın yerine Ozan Tufan’ı, İrfan Can Kahveci’nin yerine Mert Hakan Yandaş’ı ve Dimitris Pelkas’ın yerine de Enner Valencia’yı ilk 11’de görevlendirdi.

İsmail Kartal, Kayserispor karşısında kalede Berke Özer’i oynatırken, savunma dörtlüsünü Nazım Sangare, Kim Min-jae, Attila Szalai ve Ferdi Kadıoğlu’ndan oluşturdu.

Orta sahaya Ozan Tufan, Miguel Crespo ve Mert Hakan Yandaş’ı süren Kartal, kenarlarda ise Bright Osayi-Samuel ile Enner Valencia’yı oynattı. Tecrübeli çalıştırıcı, gol yollarında ise Mergim Berisha’ya şans tanıdı.

Fenerbahçe’de Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Jose Sosa, Diego Rossi, Dimitris Pelkas, Serdar Dursun, Arda Güler, Marcel Tisserand, Çağtay Kurukalıp ve Burak Kapacak ise İsmail Kartal’dan şans bekledi.