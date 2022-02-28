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Fenerbahçe’de 7 değişiklik

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Fenerbahçe, Kasımpaşa mücadelesine Slavia Prag maçına göre 11’de 7 değişiklik yaparken, 4 eksikle sahaya çıkıyor.

Fenerbahçe’de 7 değişiklik
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Fenerbahçe, Kasımpaşa mücadelesine Slavia Prag maçına göre 11’de 7 değişiklik yaparken, 4 eksikle sahaya çıkıyor.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde Slavia Prag maçının 11’ine göre 7 değişiklikle Kasımpaşa karşısına çıktı. Sarı-lacivertli ekipte Kasımpaşa karşılaşmasında orta saha ve hücum hattı tamamen değişirken, Teknik direktör İsmail Kartal, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde Slavia Prag ile oynanan maça göre; Tisserand’ın yerine Kim Min-jae, Mert Hakan’ın yerine Zajc, Sosa’nın yerine Crespo, Valencia’nın yerine İrfan Can, Pelkas’ın yerine Arda Güler, Ferdi’nin yerine Rossi, Serdar Dursun’un yerine Berisha görev aldı. Kartal, mücadeleye şu 11’le çıktı: “Altay, Osai-Samuel, Serdar Aziz, Kim, Szalai, Zajc, Crespo, İrfan Can, Arda, Rossi, Bersiha."

Fenerbahçe’de 4 eksik

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Fenerbahçe, Kasımpaşa deplasmana 4 futbolcusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Filip Novak, Luiz Gustavo, Ferdi Kadıoğlu ve Mesut Özil, karşılaşmada görev alamadı.

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