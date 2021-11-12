Fenerbahçe’de Altay, Valencia, Gustavo ve Tesserand’ın tedavilerine devam edildi

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.