Fenerbahçe’de Altay, Valencia, Gustavo ve Tesserand’ın tedavilerine devam edildi

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe’de Altay, Valencia, Gustavo ve Tesserand’ın tedavilerine devam edildi
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Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri’nde, Teknik Direktör Vitor Pereira yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman; ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmalarıyla süren idman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.

Altay Bayındır, Enner Valencia, Luiz Gustavo ve Marcel Tisserand’ın tedavilerine devam edildi.

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