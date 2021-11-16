Fenerbahçe’de Altay ve Gustavo bireysel antrenmanlara başladı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Altay Bayındır ve Luiz Gustavo bireysel çalışmalara başladı.

Can Bartu Tesisleri’nde, Teknik Direktör Vitor Pereira yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. 2 grup halinde yapılan 5’e 2 top kapma çalışmalarının ardından pas organizasyonları gerçekleştirildi. Dar alanda çift kale maçla devam eden antrenman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Marcel Tisserand ve Nazım Sangare antrenmanın ilk bölümünde takımla, ikinci bölümde bireysel çalışmalarla, Luiz Gustavo da bireysel saha çalışmalarıyla günü tamamladı. Altay Bayındır salon çalışmalarına başlarken, Enner Valencia günü tedavi ile geçirdi. İrfan Can Kahveci ise günü bireysel program dahilinde yaptığı çalışmayla noktaladı.