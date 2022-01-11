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Fenerbahçe’de Antalyaspor hazırlıkları başladı

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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe’de Antalyaspor hazırlıkları başladı
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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

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Can Bartu Tesisleri’nde öğle saatlerinde gerçekleştirilen idmanda Adana Demirspor karşısında ilk 11’de maça başlayan oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. Dar alanda yapılan çift kale maçın devamında yapılan bireysel çalışmalarla antrenman tamamlandı. Altay Bayındır, günü bireysel çalışmayla tamamladı.

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