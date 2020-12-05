Fenerbahçe’de Denizlispor maçı hazırlıkları tamam

Fenerbahçe, yarın deplasmanda Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Sinan Gümüş antrenmanın ilk bölümünde takımla, ikinci bölümünde bireysel program dahilinde çalışırken; Nazım Sangare ve Harun Tekin de kendileri için hazırlanan bireysel programlar dahilinde çalışmalarını sürdürdü. Mbwana Samatta salonda çalışırken; Diego Perotti ile Kemal Ademi’nin de tedavilerine devam edildi.Hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, bu akşam özel uçakla Denizli’ye gidecek.