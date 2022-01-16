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Fenerbahçe’de Djordevic şoku!

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Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Aleksandar Djordevic, rahatsızlığı sebebiyle Aliağa Petkimspor maçında takımın başında yer almayacak.

Fenerbahçe’de Djordevic şoku!
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Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Aleksandar Djordevic, rahatsızlığı sebebiyle Aliağa Petkimspor maçında takımın başında yer almayacak.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı’nın Başantrenörü Aleksandar Djordevic için sarı-lacivertli kulüpten açıklamada geldi. Rahatsızlığı sebebiyle takımının Aliağa Petkimspor maçında görev alamayacak olan Djordevic hakkında şu ifadelere yer verildi:

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"Başantrenörümüz Aleksandar Djordjevic, hastalığı nedeniyle bugünkü karşılaşmada takımımızın başında yer alamayacaktır. Bu süreçte yapılan Covid-19 testi negatif sonuçlanan antrenörümüz, semptomları sebebiyle tedbir amaçlı olarak takımdan ayrılarak İstanbul’a dönmüştür."

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