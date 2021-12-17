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Fenerbahçe’de dün yapılan idman sonrası sakatlık yaşayan Ferdi Kadıoğlu, Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek. Yan bağlarında yırtık şüphesi olan Ferdi’nin durumu MR sonucuna göre netlik kazanacak. Başarılı futbolcu, 5-6 hafta sahalardan uzak kalabilir.

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Fenerbahçe’de dün yapılan idman sonrası sakatlık yaşayan Ferdi Kadıoğlu, Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek. Yan bağlarında yırtık şüphesi olan Ferdi’nin durumu MR sonucuna göre netlik kazanacak. Başarılı futbolcu, 5-6 hafta sahalardan uzak kalabilir.

Fenerbahçe’de dün yapılan idman sonrası sakatlık yaşayan Ferdi Kadıoğlu, Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek. Yan bağlarında yırtık şüphesi olan Ferdi’nin durumu MR sonucuna göre netlik kazanacak. Başarılı futbolcu, 5-6 hafta sahalardan uzak kalabilir.
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Fenerbahçe’de dün yapılan idman sonrası sakatlık yaşayan Ferdi Kadıoğlu, Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek. Yan bağlarında yırtık şüphesi olan Ferdi’nin durumu MR sonucuna göre netlik kazanacak. Başarılı futbolcu, 5-6 hafta sahalardan uzak kalabilir.

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