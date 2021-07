Fenerbahçe’de geleneksel bayramlaşma gerçekleşti

Fenerbahçe Kulübü’nün geleneksel bayramlaşma töreni Kalamış Faruk Ilgaz Tesisleri’nde gerçekleşti. Törende konuşan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, olimpiyatlardaki sporculara başarılar dileyerek “İnşallah olimpiyat tarihindeki en başarılı dönemimiz olur” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Kulübü’nün geleneksel bayramlaşma töreni Kalamış Faruk Ilgaz Tesisleri’nde gerçekleşti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, bayramlaşmaya gelen üyeleri kapıda karşıladı. Herkesin bayramını kutlayarak sözlerine başlayan Vefa Küçük, “Ananevi hale gelen bayramlaşmamızı bu kez yüz yüze kutlayabildik. Başta Fenerbahçelilerin, Müslüman Türk milletinin ve dünya Müslümanlarının bayramlarını kutluyorum. Allah hepimize nice bayramlar nasip etsin” ifadelerini kullandı. Vefa Küçük, Tokyo olimpiyatlarındaki sporculara da başarılar diledi.

Ali Koç: "Amacımız kenetlenmiş bir topluluk olmak"

Üyelere ‘Hoşgeldiniz’ diyerek sözlerine başlayan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, “Özlemişiz burada olmayı. İnşallah yavaş yavaş birlikte olacağız. Herkesi aşı olmaya davet ediyorum. Çünkü pandemiyi hayatımızdan çıkarıp normale dönmemiz lazım. Bayramlar bizi biz yapan, geleneklerimizi hatırlatan ulusumuzun çimentosu olarak değerlendireceğimiz, coşkuyla kutlamaya alışkın olduğumuz günlerdir. Ama 1,5 senedir her şey normalin dışında oldu. İnşallah ay sonunda yüksek divan kurulumuzu da yapacağız. Sıcak havaya rağmen buraya gelen herkese teşekkür ederim. Benim bayramlaşmalarda en sevdiğim taraf, ailece gelinmesidir. Bizim yapmak istediğimiz büyük Fenerbahçe ailesini birbirine bağlı, kenetlenmiş şekilde topluluk haline getirmektir” dedi.

“7 senedir beklediğimiz şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz”

Yaz döneminde bütün branşların hazırlandığını söyleyen Ali Koç, “Bir yaz dönemi geçiriyoruz. Yavaş yavaş ligler başlayacak, stresli günlere geri döneceğiz. Fenerbahçemizin her branştaki maçları, günlük işlerimizin önceliği olacak. Bizler de hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Sezon öncesi kamplarımız var. Bu sene özellikle futbolda çok daha farklı günler, güzel günler yaşayacağımızın habercisi olmak istiyorum. Ben genelde tahminde bulunmam. ‘İnşallah, kısmet’ derim ama bu sene her şeyden çok yaptığımız çalışmalar, ektiğimiz tohumlar ve hedeflerimiz doğrultusunda iddialıyız. 7 senedir beklediğimiz, her şeyin üzerinde tuttuğumuz futbolda şampiyonluğu yakalamak istiyoruz. Bizde çalışmalar iyi gidiyor. Bu sene biraz farklı süreçler ele alıyoruz. Bazı çalışmalarımızı sonuçlandırdıktan biraz sonra açıklıyoruz. Gerektiği için gizliliğe önem veriyoruz. Ama şunu bilmenizi istiyorum ki, tüm şubelerde çalışmalar harıl harıl devam ediyor. Bizi izlemeye devam edin” diye konuştu.

“İnşallah olimpiyat tarihinin en başarılı dönemini geçireceğiz”

Tokyo Olimpiyatları’nda Fenerbahçe kafilesinin yer aldığını da söyleyen Ali Koç, “Olimpiyatlarda kafilemiz var. Herkes heyecanlı. 4 yıldız hazırlandıkları maçlar için kalpler atıyor. Heyecanla, sabırsızca maçları bekliyorlar. Bazı sporcularımızla konuşuyorum, bazılarıyla da konuşacağım. Biz Fenerbahçe olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin 2020 Tokyo Olimpiyatları’na gönderdiği kafilerinin 5’te 1’inin bizim çocuklarımızdan oluşmasından ne kadar gurur duysak azdır. Güçlü bir devlet olmanın önemli unsurlarından birisi sportif başarıdır. Türkiye Cumhuriyeti olarak nüfusumuza baktığımızda, olimpiyatlarda çok daha fazla madalya kazanmamız gerektiğine inanıyorum. Fenerbahçe olarak kurulduğumuzdan bu yana, kültürümüze baktığımızda, bizim işimiz Türkiye Cumhuriyeti’ne sporcu, Atatürkçü gençler kazandırmak. Bunun için de bu camia elinden gelenin fazlasını yapıyor. Her bir sporcumuzun yolu açık, şansı bol olsun. İnşallah Türkiye, olimpiyat tarihindeki en başarılı dönemini geçirir” diyerek sözlerini tamamladı. Konuşmaların ardından bayramlaşma töreni sona erdi.