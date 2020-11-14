Fenerbahçe’de Gençlerbirliği hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe, Süper Lig’in 9. haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Antrenmanda kaptan Gökhan Gönül’ün tedavisine devam edilirken, Serdar Aziz dizindeki ağrı sebebiyle yer almadı. Jose Sosa, Mbwana Samatta ve Tolga Ciğerci ise takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdü.Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın ssaat 16.00’da Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’nde Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük ile oynayacağı hazırlık maçıyla sürdürecek.