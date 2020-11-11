Fenerbahçe’de Gençlerbirliği maçı hazırlıkları başladı

Fenerbahçe, Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlarken, Uruguaylı futbolcu Lemos gribal enfeksiyon sebebiyle antrenmanda yer almadı. Ayrıca sarı-lacivertlilerde Samatta, Sosa ve Tolga Ciğerci salonda çalıştı.
Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman saat 15.00’de ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmasıyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla sona erdi.Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını yarın yapacağı çalışma ile sürdürecek.