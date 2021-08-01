Fenerbahçe’de hazırlıklar devam etti

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Vitor Pereira yönetiminde yapılan antrenmanı Almanya Bundesliga ekiplerinden Greuther Fürth ile oynanan hazırlık maçında 60 dakikanın üzerinde forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı. Diğer futbolcular ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmasıyla başladıkları idmanı dar alanda gerçekleştirilen pas çalışmasıyla sürdürdü. Çift kale maçla devam eden antrenman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.