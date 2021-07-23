Fenerbahçe’de hazırlıklar devam etti

Yeni sezon hazırlıklarına Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde devam eden Fenerbahçe, sabah antrenmanıyla çalışmalarını sürdürdü.Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam etti. Slovenya’da yapılması planlanan 2. etap kamp çalışmalarının iptal olmasının ardından kendi tesislerinde yeni sezona hazırlanan sarı-lacivertliler, Teknik Direktör Vitor Pereira yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık olarak çalıştı. Antrenman ısınma ve koşu çalışmasıyla başladı. Daha sonra futbolcular 5’erli gruplar halinde pas ve top kapma çalışması yaparken, basına kapalı bölümde ise taktik idman yapıldı. Sakatlığı süren Serdar Aziz, takımdan ayrı düz koşu yaptı.