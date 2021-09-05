Fenerbahçe’de hazırlıklar sürüyor

Fenerbahçe, Süper Lig’in 4. haftasında oynayacağı Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe’de hazırlıklar sürüyor
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Fenerbahçe, Süper Lig’in 4. haftasında oynayacağı Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Vitor Pereira yönetiminde gerçekleştirilen çalışmalara oyuncular ısınma ile başladı. Antrenmanın basına açık olan son bölümü pas istasyon ve top kapma çalışmasıyla tamamlandı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Serdar Dursun’un tedavisi sürerken, Jose Sosa, Dimitris Pelkas ve Novak takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdü.

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