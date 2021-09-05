Fenerbahçe’de hazırlıklar sürüyor

Fenerbahçe, Süper Lig’in 4. haftasında oynayacağı Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Serdar Dursun’un tedavisi sürerken, Jose Sosa, Dimitris Pelkas ve Novak takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdü.
Fenerbahçe, Süper Lig’in 4. haftasında oynayacağı Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.
Fenerbahçe, Süper Lig’in 4. haftasında oynayacağı Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Serdar Dursun’un tedavisi sürerken, Jose Sosa, Dimitris Pelkas ve Novak takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdü.