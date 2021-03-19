Fenerbahçe’de hedef Beşiktaş galibiyeti

Süper Lig’de 21 Mart Pazar günü Beşiktaş’a konuk olacak Fenerbahçe’de tek hedef galibiyet olarak belirlendi.
Erol Bulut’tan oyunculara özel ilgiFenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Beşiktaş ile oynanacak olan derbi mücadelesi öncesinde gerçekleştirilen antrenmanlarda futbolcularla yakından ilgilendi. Dün Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanda Ozan Tufan ile sahada bir süre konuşan Bulut, oyuncusuyla yakından ilgilendi. Çalışmalar esnasında her detaya dikkat eden Erol Bulut, gerçekleştirilen istasyon çalışmalarında futbolculara uyarılarda bulundu.