Fenerbahçe’de ilk 11’de 3 değişiklik

Süper Lig’in 32. haftasında Denizlispor ile karşılaşan Fenerbahçe, son oynanan Beşiktaş maçına göre 3 değişiklik ile sahaya çıktı.
Yedek kaleci 17 yaşındaki Osman Ertuğrul ÇetinTecrübeli kaleci Harun Tekin, rahatsızlığı nedeniyle Denizlispor maçı kadrosunda yer almadı. Tecrübeli kaleci Harun Tekin’in yokluğunda yedek kulübesinde 2003 doğumlu Osman Ertuğrul Çetin yedek kulübesinde yer aldı. 17 yaşındaki kaleci daha önce Türkiye Kupası’nda 3 maçta kadroda yer alırken, ligde ilk kez yedek kulübesinde şans buldu.