Fenerbahçe’de Kasımpaşa hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe, Süper Lig’in 28. haftasında pazar günü Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
FENERBAHÇE, SÜPER LİG'İN 28. HAFTASINDA PAZAR GÜNÜ KASIMPAŞA İLE OYNAYACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINI AKŞAM SAATLERİNDE YAPTIĞI ANTRENMANLA SÜRDÜRDÜ.
Fenerbahçe, Süper Lig’in 28. haftasında pazar günü Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.