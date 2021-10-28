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Fenerbahçe’de Konyaspor maçı hazırlıkları sürdü

Süper Lig’in 11. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe bu maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe’de Konyaspor maçı hazırlıkları sürdü
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Süper Lig’in 11. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe bu maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, cumartesi günü deplasmanda Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen idman, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. 3 grup halinde yapılan 5’e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından idman dar alanda yapılan çift kale maçla devam etti. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla da noktalandı.

Antrenmanda Serdar Aziz takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştı.

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