banner4556

Fenerbahçe’de Konyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

banner4664

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’de evinde oynayacağı Konyaspor maçı hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Fenerbahçe’de Konyaspor maçı hazırlıkları sürüyor
banner4584
banner4336

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’de evinde oynayacağı Konyaspor maçı hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimine yaptığı antrenmanla sürdürdü. Isınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, iki grup halinde yapılan pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, çift kale maçın ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Antrenmanda Ferdi Kadıoğlu, idmanı özel program eşliğinde tamamladı.

Fenerbahçe, Konyaspor maçı hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri’nde yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

YORUM EKLE
Gönder

banner3841

banner4665

banner4577

banner4321

banner4666