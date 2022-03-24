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Fenerbahçe’de Mesut ve Ozan kadro dışı!

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Fenerbahçe’de Mesut Özil ve Ozan Tufan süresiz olarak kadro dışı bırakıldı.

Fenerbahçe’de Mesut ve Ozan kadro dışı!
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Fenerbahçe’de Mesut Özil ve Ozan Tufan süresiz olarak kadro dışı bırakıldı.

Sarı-lacivertli takımda büyük umutlarla Arsenal’den transfer edilen Mesut Özil ve Watford’dan devre arasında geri dönen Ozan Tufan, kadro dışı bırakıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı oyuncularımız Mesut Özil ve Ozan Tufan, alınan karar gereği kadro dışı bırakılmışlardır" ifadelerine yer verildi.

33 yaşındaki Mesut Özil, son oynanan Konyaspor maçına ilk 11’de başlamış ancak İsmail Kartal tarafından ilk yarı sonunda oyundan alınmıştı.

Fenerbahçe forması altında 37 maça çıkan Mesut 9 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Ozan Tufan ise sarı-lacivertli forma ile bu sezon 18 maçta görev alırken gol ya da asist üretemedi.

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