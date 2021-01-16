Fenerbahçe’de MKE Ankaragücü hazırlıkları sürüyor

Süper Lig’in 19. haftasında MKE Ankaragücü ile sahasında karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Dün gerçekleştirilen antrenmanda ilk bölümde takımla çalışan Filip Novak, bugün ise antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı. Öte yandan Jose Sosa, Gökhan Gönül, Tolga Ciğerci ve Kemal Ademi özel programlar dahilinde çalışırken, Diego Perotti ve Sinan Gümüş’ün tedavisine devam edildi.
Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kemal Danabaş antrenmanın bir bölümünü izledi.Fenerbahçe, MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayarak Can Bartu Tesisleri’nde kampa girecek.