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Fenerbahçe’de Pelkas şoku!

Fenerbahçeli futbolcu Dimitris Pelkas’ın, sabah gerçekleştirilen antrenmanda omzu çıktı.

Fenerbahçe’de Pelkas şoku!
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Fenerbahçeli futbolcu Dimitris Pelkas’ın, sabah gerçekleştirilen antrenmanda omzu çıktı.

Adana Demirspor maçı hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe’de Yunan futbolcu Pelkas’tan kötü haber geldi. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, sabah gerçekleştirilen antrenmanda sağ omuzu çıkan Pelkas’ın Doktor Burak Kunduracıoğlu tarafından çıkan omuzu yerine oturtulurken, oyuncunun da tedavisine başlandığına ifade edildi.
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