Fenerbahçe’de Rizespor maçı hazırlıkları devam etti

Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında 5 Aralık Pazar günü Çaykur Rizespor’u konuk edecek olan Fenerbahçe, hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri’nde ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idmanda 3 gruba ayrılan futbolcular 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçın ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Enner Valencia ve Altay Bayındır, günü tedavi çalışmalarıyla tamamladı. İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş ise idmanı takımdan ayrı yaptıkları özel programlarla noktaladı.