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Fenerbahçe’de sakatlık şoku

Fenerbahçe, futbolcusu Tolgay Arslan’ın ayak bileğinde, Simon Falette’in ise kalça eklemi etrafında ödem tespit edildiğini açıkladı.

Fenerbahçe’de sakatlık şoku

Fenerbahçe, futbolcusu Tolgay Arslan’ın ayak bileğinde, Simon Falette’in ise kalça eklemi etrafında ödem tespit edildiğini açıkladı.

Fenerbahçe’ye iki futbolcusundan kötü haber geldi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada Tolgay Arslan’ın eski bağ yırtığının bulunduğu ayak bileğinde, Falette’in ise kalça eklemi etrafında ödem tespit edildiği duyuruldu. Falette’te yırtık veya kopma olmadığı belirtilirken söz konusu futbolcuların tedavisine de başlandığı belirtildi.

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