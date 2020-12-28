Fenerbahçe’de Samatta, Valencia, Lemos ve Tolga takımla çalıştı

Fenerbahçe, Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı günün ilk antrenmanı ile sürdürdü. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları sebebiyle bir süredir forma giyemeyen Samatta, Valencia, Lemos ve Tolga Ciğerci de takımla birlikte çalışmalara başladı.
Sürpriz doğum günü kutlaması
Antrenmanın ardından Lemos’un doğum günü kutlandı. Tebrikleri kabul eden 25 yaşındaki stoper, bu jestten dolayı da takım arkadaşlarına ve teknik heyete teşekkür etti.Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek.