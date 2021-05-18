Fenerbahçe’de seçim tarihi değişti

Fenerbahçe’de Seçimli Genel Kurul Toplantısı tarihi 5-6 Haziran’a alındı. Toplantı o tarihlerde çoğunluk sağlanamaması durumunda 12-13 Haziran’da gerçekleştirilecek.
Fenerbahçe’de yapılacak olan seçimli genel kurulun tarihi değişti. 29-30 Mayıs’ta çoğunluk sağlanamaması durumunda 5-6 Haziran’da yapılması planlanan seçimli genel kurul tarihi, 5-6 haziranda gerçekleştirilip, çoğunluk sağlanamaması durumunda 12-13 Haziran tarihinde yapılacak. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Dolayısıyla Tüzüğümüzün 21(4) maddesi uyarınca işbu toplantının geri bırakılmasına; bahsi geçen genelge ve yine Tüzüğümüzün 21(5) Maddesi hükmüne uygun olarak Kulübümüz Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nın aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere, 05-06 Haziran 2021 tarihlerinde, saat 10:30’da, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi, Kadıköy, İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir.
İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının çoğunluk aranmaksızın 12-13 Haziran 2021 tarihlerinde aynı yer ve saatte, yine aşağıda belirtilen gündem ile yapılacaktır.Tüzüğümüzün 25/2 Maddesi gereğince, Genel Kurul Giriş Kartları, soyadı sırasına göre tanzim edilmiş olarak toplantı mahallinde dağıtılacağından, üyelerimizin giriş kartlarını soyadlarına isabet eden müracaat masalarından temin etmelerini rica ederiz."